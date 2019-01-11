Россиянам следует покупать валюту именно сейчас – эксперты

Сегодня, 08:26

В любом случае, это стоит сделать до того, как окончится зима. Более выгодный шанс может в 2019 году больше и не представиться.

Ещё в конце декабря за доллар отдавали 70 рублей. Сейчас ожидаемая отметка - 65. Поэтому россиянам, как советуют эксперты, следует покупать валюту именно сейчас.

Рубль может прекратить свой рост, буквально, со дня на день. Специалисты дают совет перевести в валюту половину денег, которые россияне готовы поменять. Остальные можно приберечь.

Укрепление российской валюты вызвано резким подорожанием нефти. Его, в свою очередь, вызвало твёрдое намерение Саудовской Аравии резко сократить добычу.

Нынешняя стоимость продукта никак не устраивает саудитов. Чтобы им прожить на уровне, к которому в стране привыкли, нужно, чтобы нефть торговалась по 80 долларов за баррель и не меньше. Ожидается, что уже к весне она достигнет отметки в 70 долларов.

С другой стороны на российскую валюту будет продолжать давить инфляция и новые санкции, которые станут его удешевлять.

Впрочем, финансовые аналитики прогнозируют, что на протяжении года курс рубля к доллару будет волатильным, но не выйдет за рамки 65 – 70.