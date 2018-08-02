Задолженность россиян перед банками растёт в два раза быстрее их зарплат

Сегодня, 10:34

Потребительские кредиты в расчёте на год выросли на 15,9. При этом рост реальных зарплат только на 7,2%.

Таким образом, задолженность россиян перед банками растёт в два раза быстрей их зарплат. Информация предоставлена Минэкономики РФ.

1 августа Максим Орешкин, возглавляющий Минэкономразвития, сообщил, что увеличивающееся потребительское кредитование несёт в себе ряд рисков. Это делает более проблемным получение кредитов предприятиями, даже крупными.

Также может повыситься инфляция, а, следовательно, у ЦБ не будет возможности понижать ключевую ставку.

Орешкин сообщил, что потребкредитование за последние 12 месяцев выросло более, чем на триллион рублей. Этот прирост, по мнению министра, является очень активным, и темпы продолжают ускоряться.

В то же время он спрогнозировал, что в течение ближайших лет рост этого кредитования станет замедляться.

Не остался в стороне от этого вопроса и Центробанк. Эльвира Набиуллина согласна, что потребкредитование должно расти такими же темпами, что и доходы населения.

Кроме того портфель потребительских кредитов должен быть по своему объёму сопоставим с кредитованием реального сектора экономики.

У банкиров на этот счёт несколько иное мнение. Они полагают, что в России нет признаков того, что население закредитовано.

Как оказалось, на этот вопрос также оказывают воздействие санкции США. Если какое-нибудь из прокредитованных предприятий попадёт под их действие, возврат долга может стать проблематичным.