Citigroup: Рубль может существенно ослабнуть

Его падение к другим валютам может достичь 15%. То есть за доллар будет торговаться до 73 рублей.
Это произойдёт при введении санкций на российский госдолг. К такому выводу пришли аналитики Citigroup, считающие, что рубль может существенно ослабнуть.
Эксперты банка считают, что падение на 15% - это худший вариант развития событий. При нём иностранцам запретят покупать облигации федерального займа (ОФЗ).
Когда нерезиденты выйдут из ОФЗ, показатель доходности десятилетних бумаг возрастёт с нынешних 7,76% до 8,61%. Это произойдёт уже к концу года. К концу следующего, доходность придётся увеличивать до 11,9%.
При более мягком сценарии, санкции распространят лишь на новые эмиссии бондов. Тогда рубль ослабнет на, приблизительно, 5%.
Санкции, в любом случае, приведут дополнительному оттоку капитала, что и станет причиной ослабления российской валюты.
О возможности санкций на российский госдолг вновь заговорили после того, как в Конгрессе посчитали, что принятые к РФ меры оказались недостаточно эффективными.
Инвесторы – нерезиденты уже забеспокоились. Их доля в российских облигациях упала до 28,2%.
Раньше ниже 30% это значение было лишь в феврале 2017 года.
Самое интересное, что при таких шагах Вашингтона пострадают иностранные инвесторы. Причина очередных санкций – пресловутое «вмешательство РФ» в выборы. Фемида не признает вину без доказательств. США это не нужно. Никаких подтверждений нет, но мы в этом абсолютно уверены. Этого достаточно.