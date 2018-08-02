Наталья Сергунина: столичный бизнес может оформить онлайн-заявку на кредит

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Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о том, что власти мегаполиса внедрили для местного бизнеса возможность оформления кредита Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в онлайн-режиме. Как уточнила чиновница, кредиты выдаются на срок до пяти лет по ставке от 2 до 5% годовых. Максимальная сумма выдаваемого кредита — 100 млн. российских рублей. Об этом пишет официальный портал столичного мэра.

В своем комментарии Наталья Сергунина рассказала, что, власти мегаполиса планомерно расширяют линейку электронных сервисов, которые могут быть полезны для местного предпринимательского сообщества. В их число, в частности, входят возможность подачи заявки на поручительство в фонд содействия кредитованию МСБ Москвы и получение помощи в подготовке документации для регистрации компании, — раскрыла детали вице-мэр.