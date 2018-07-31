«Хайп»: МТС потратил на рекламу незаконного тарифа $11 млн

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Нагиев и Маликов получали зарплату черным налом. Миллиардер Владимир Евтушенков просит провести расследование и предоставить отчет.

На рекламу тарифа «Хайп», который имеет характер незаконного тарифа, оператор МТС потратил $11 млн. Его незаконность заключается в том, что в России товарный знак Hype и «Хайп» является собственностью АО «Ньюс медиа», компания зарегистрировала его 6 июля 2018 года.

В связи с новыми моментами Владимир Евтушенко, глава совета директоров АФК «Система», требует проведения аудита в ПАО «МТС». Миллиардер хочет получить отчет о потраченных миллионах долларов, направленных на рекламу «Хайпа». Известно, что в рекламе МТС снимались актеры Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, певец Дмитрий Маликов и другие знаменитости. Судя по ситуации, назревает очень серьезный скандал с участием популярного мобильного оператора.