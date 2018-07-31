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Вскоре 6,2 млн уникальных монет примут участие в акции в честь 50-летнего юбилея бургера Биг Мак.

Самая популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о проведении необычной акции, посвященной золотому юбилею одного из самых известных блюд- бургера Биг Мак. В честь круглой, знаменательной даты McDonald’s запустил собственную валюту- MacCoin. Это не стандартная криптовалюта, которая позволит любителям фаст-фуда заработать. Эти сувенирные монеты всего лишь позволят посетителям вкусно покушать. Начиная со 2 августа всем покупателям Биг Мака будут выдавать по одной сувенирной монете при покупке «именинника», которые с 3 августа можно будет обменять на такой же бургер. Уже изготовлено 6,2 млн специальных монет в пяти вариантах дизайна с изображением самых важных событий с момента создания Биг Мака в каждом десятилетии за последние 50 лет, их доставят в рестораны 50 различных стран. Необычная акция завершится с продажей последней монеты. Стоит отметить, что Россия не вошла в список стран-участниц акции, здесь монет реализовывать не будут.