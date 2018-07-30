Восточный банк заставляет людей брать кредит в полмиллиона

Сегодня, 15:34

Житель Ленобласти раскрыл метод «обязательного» кредитования новых клиентов.

Запись о вопиющей случае появилась в Сети. Мужчина сообщил, что взволнован поведением одного из банков РФ.

«Добрый день. Банк Восточный. Вам одобрен кредит суммой 500 000 тыс. рублей под стокото годовых» Отвечаю, сдерживая эмоции от раннего пробуждения: «Спасибо, мне это не интересно», - начал мужчина.

Однако в ответ на отказ сотрудник финансового учреждения решил «дожимать» отказника.

«Сотрудник: «Обоснуйте причину отказа! Почему Вам не нужна данная сумма!» Отвечаю: «Совсем советь потеряли. Это вот с кого …, я должен в свой выходной в 8:50 утра обосновать Вам, почему мне не нужно Ваше предложении!», - сообщил рассерженный мужчина.

В итоге сотрудник пригрозил тем, что разговоры записываются, и начал рассказывать куда можно потратить полмиллиона рублей. Восточный банк заставляет людей брать кредит не очень хорошим способом, что просто понижает его рейтинг. Пострадавший от звонка мужчина претензий к данному банку не имеет, но сотрудник по его словам, вел себя не корректно.

«Я не понимаю, зачем вообще вести диалог с ними? отвечать на вопросы их, что то объяснять», «Они достали своими звонками. Неужели они думают, что если мне не нужен кредит в принципе, то из-за «классных» условий я такой подумаю «ммм может кредитнуться?». Че за бред», «Поэтому у меня телефон по ночам и выходным в режиме белого списка, куда входят только хорошо знакомые люди. Причём один звонок не по критически важному делу во время сна - и человек навсегда из списка вылетает, неважно кто он», - написали в Сети юзеры, чтобы поддержать мужчину.