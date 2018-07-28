Эксперты составили список самых опасных стран для оплаты картой

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Потеря банковской карты или ее кража – не самое неприятное, что может случиться с ее владельцем. Специалисты считают, что во многих зарубежных странах распространено до сих пор явление под названием «скимминг».

Эксперты финансового конгломерата «Сбербанк» составили список самых опасных стран для оплаты картой. По мнению специалистов, россияне чаще всего страдают от преступных скимминговых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США, поскольку в банкоматах данных стран нет устройства, которое способно обслужить карты с чипом.

Скимминг помогает злоумышленникам похитить средства из карты. Для кражи денег мошенники устанавливают специальные техсредства, которые считывают информацию из карты пользователя, а затем благодаря им делают дубликат. Специалисты «Сбербанка» просят россиян внимательно обсматривать банкоматы и замечать малейшие странности. Неровно установленная клавиатура или дополнительные устройства будут служить сигналом, что от этого банкомата надо срочно бежать.

Помимо скимминга есть и другие методы извлечения средств. Эксперты просят не показывать никому CVV-коды, пин-код и другую важную информацию о карте. Сотрудники конгломерата считают, что более безопасно снимать деньги в крупных ТЦ, нежели в маленьких торговых точках.