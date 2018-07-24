Голикова утверждает, что в бюджете заложены деньги на полагающиеся пособия и выплаты

Сегодня, 16:23

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила сегодня, 24 июля, что вне зависимости от внешнеэкономической ситуации, а также изменения мировых цен на энергоносители, деньги на пособия и выплаты, полагающиеся людям, в бюджете заложены.

Так как изменения в бюджет 2018 года в части сокращения пенсионных выплат почти на 50 млрд рублей уже приняты и подписаны Владимиром Путиным, то из того, что Голикова акцентирует внимание на факте наличия в бюджете денег для различных пособий, выходит, что без сокращения пенсионных выплат в результате увеличения пенсионного возраста денег на пособия в бюджете Фонда социального страхования могло не хватить.

Голикова утверждает также, что с 2020-го начнется индексирование материнского капитала. До этого времени предусматриваются выплаты на уровне 2015 года.

Правительство также обещает за счет повышения возраста выхода на пенсию увеличить уже назначенные пенсии в среднем на 1 тыс. рублей.