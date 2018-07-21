ФСБ: Связь из-за «закона Яровой» подорожает на 10%

Сегодня, 10:14

Требование о хранении данных ударит не по прибылям операторов. Оно ударит по кошелькам пользователей.

ФСБ подсчитало, насколько подорожает связь после начала исполнения «закона Яровой». Вышло, что рост тарифов составит 10%.

Операторы не согласны с выводами ФСБ. Они приводят свои расчёты.

В 2017 году доходы по мобильной связи и интернету равнялись 1,1 трлн.

При росте тарифов на 10% это, около, 110 млрд рублей. Операторы уверены, что этой суммы недостаточно для выполнения закона.

Они считают, что связь для компенсации дополнительных трат должна подорожать двукратно.

Первоначально в 2016 году эксперты прогнозировали расходы операторов на внедрение «закона Яровой» около 5,2 трлн рублей. Затем их скорректировали до 2,2 трлн.

У Минсвязи своя позиция. В ведомстве уверены, что для реализации нового закона не нужны триллионные затраты операторов и «драматический» рост тарифов.

Каждому крупному оператору будет достаточно лишь несколько десятков миллиардов рублей. Для них это вполне реальные деньги.