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Это второй по размерам НПФ в России. В нём может произойти смена учредителей.

РЖД готова к продаже контрольного пакета в НПФ «Благосостояние». Он известен в качестве её корпоративного пенсионного фонда.

Информацией об этом поделилась Reuters. Уже в течение следующей недели совет фонда «Благосостояние» приступит к обсуждению возможной продажи контрольной доли в пользу стороннего лица.

Предположительно, речь идёт о 51 – 75% акций. Ряд источников уверены, что продажа будет осуществлена в пользу структур, подотчётных «Газпрому». При этом, условия сделки были уже заранее оговорены.

Стоимость контрольного пакета «Благосостояние» может принести РЖД до 38 млрд рублей.

Чем вызван интерес к этому НПФ, аналитики пока точно сказать не решаются. Однако, он очевиден. Сделка, вероятнее всего, состоится.

«Благосостояние» аккумулировало в России около 380 млрд рублей.

В то же время западные финансовые аналитики полагают, что продав «Благосостояние», РЖД значительно ухудшат свою отчётность.

В самой компании пока никак не комментируют ни возможность этого события, ни причин, вызвавших это.