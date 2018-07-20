Участники проекта Tkeycoin рассчитывают на потенциальную прибыль до 1200-1400%

Сегодня, 16:19

Укрепление на рынке российского проекта Tkeycoin DAO и положительные прогнозы экспертов дают надежду его участникам рассчитывать на предполагаемую выгоду около 1200-1400% при росте до $14.



Это может произойти в течение 24 месяцев после размещения TCD на международных биржах. Сейчас Tkeycoin торгуется по льготным условиям в рамках публичной эмиссии проекта и закреплен на отметке $1.



Крупные инвестиции в проект сделали недавно арабские предприниматели. Как сообщает ИТАР-ТАСС (http://tass.ru/novosti-partnerov/5377249), 9 июля состоялась сделка между инвесторами ОАЭ и Tkeycoin DAO: было инвестировано $12 млн. Это событие, по мнению экспертов, окажет мощное влияние на дальнейшее развитие Tkeycoin.



Несмотря на затишье на криптовалютном рынке, у инвесторов еще остается возможность купить Tkeycoin по небольшой цене с бонусом до 15% и увеличить собственный инвестиционный портфель.



Ситуация в финансовом криптовалютном секторе начнет меняться в III-IV квартале. Большинство перспективных компаний начнут восстанавливать темпы роста, считают эксперты. Сегодня среди проектов, проводящих ICO на российском рынке, Tkeycoin DAO находится в лидерах.