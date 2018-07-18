Воронеж: Зарплаты в июле и августе вырастут на 4,5%

Сегодня, 15:35

Индекс роста зарплат среди конгломераций с населением в 500 тыс. человек оказался нижайшим. Его значение лишь 4,5 пункта.

Воронеж отличился тем, что зарплаты в регионе возрастут, но не столь значительно, как в аналогичных конклавах РФ. В июле и августе ожидается, что их средний уровень повысится на 4,5 пункта.

В среднем по РФ этот показатель равен 4,7. Однако, как шутят воронежцы, "с такой-то овцы хоть что-то снять".

Как бы то ни было, теперь они смогут позволить себе такой необязательный расход, как дополнительный поход в ресторан. На дорогие покупки, как и ранее, средств воронежцам хватать не будет.

Наиболее других по стране индекс зарплат вырос для граждан Крыма и Якутии. Там они возросли на 8,1%.

Наихудшая ситуация по таким регионам, как Кабардино-Балкария и республика Коми. Там значения этого показателя 1,5 и 1%.

Эксперты в своих расчётах опирались не на данные статистики о средних зарплатах. Они брали уровень роста потребительской активности, который показывает увеличение или уменьшение уровня достатка россиян более достоверно.