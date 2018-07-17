Топилин: К 2024 году пенсия россиян достигнет двух прожиточных минимумов

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Первоочередной задачей правительства является повышение минимального уровня пенсий для россиян. Согласно запланированным стандартам, ежемесячно она начнет расти на одну тысячу рублей.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин во время выступления сообщил, что основной задачей правительства является повышение пенсий для жителей страны, которые получают ее согласно минимальных стандартов. Согласно имеющимся расчетам уже к 2024 году уровень минимальной пенсии достигнет двух прожиточных минимумов, а для этого ежемесячно выплаты будут увеличиваться на одну тысячу рублей.

Такое повышение станет довольно ощутимым для многих жителей страны. Задача правительства также заключается в повышении уровня пенсионных выплат и другим категориям людей, которые уже вышли на заслуженный отдых, но пока точных сроков и размеров увеличения выплат в правительстве не установлено.

Напомним, что на сегодняшний день минимальная пенсия составляет 14400 рублей, а средний размер прожиточного минимума равен 10842 рублям. Согласно данным, которые заложены в бюджет текущего года, на первый квартал прожиточный минимум для людей пенсионного возраста заложен на уровне 8269 рублей, что ниже получаемых выплат. Статисты сообщают, что сегодня соотношение выплат и прожиточного минимума составляет 165%, а к 2024 году будет 200%.

Для осуществления поставленных перед правительством планов, в Государственную думу в понедельник 16 июля был внесен пакет законопроектов об изменении пенсионной системы.