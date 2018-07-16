Жерар Депардье обзавёлся долгами в Саранске

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Приставы не смогли взыскать с великого актёра налоги, которые он успел задолжать.

Информация об этом стала известна, исходя из официальных данных, опубликованных на сайте мордовской Федеральной службы судебных приставов. Согласно официальным данным, Жерар Депардье обзавёлся долгами 13 июня. Именно тогда было открыто исполнительное производство за неуплату налогов.

Однако 28 июня производство уже прекратили. Оказывается, по официальным данным, у Депардье не было имущества, которое можно было бы арестовать. Стоит отметить, что о сумме, которую задолжал французский актёр, в документе речи не идёт.

Примечательно, что актёр хоть и получил прописку в Саранске, но на постоянной основе всё же проживает за пределами России.