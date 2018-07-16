После заявлений о делистинге с Лондонской биржи акции «МегаФона» выросли на 17%

Сегодня, 11:39

Компания сделает ряд предложений акционерам. Совет директоров заявляет, что публичность больше не считается одним из основных приоритетов для компании.

После заявлений о выводе ценных бумаг, делистинге, с Лондонской фондовой биржи, акции «МегаФона» выросли до 589,9 рублей за одну бумагу. Рост цены наблюдается на уровне 17%.

Выкупать акции «МегаФона» будет Megafon Investments Limited, которая является 100% дочкой указанной компании связи. Выкупать собираются 128,5 миллионов обычных акций, среди которых будут и глобальные депозитные расписки. Им соответствует 20,8% акций, по 9,75 долларов за одну штуку.

Выкуп будет длиться в период с 16 июля по 22 августа. В компании «МегаФон» также сделают предложения о выкупе всем существующим акционерам. Стоит отметить, что предложение не сделают USM Holdings, которая владеет 56,32%, Газпромбанк также него не получит, имея 18,79%, и Megafon Investments с 3,92%.

Вывод ценных бумаг с Лондонской биржи будет происходить после завершения приобретения глобальных депозитарных расписок. Стоит отметить, что окончательное решение о делистинге с Московской биржи пока ещё не приняли.