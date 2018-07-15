Эксперты: Встреча Путина и Трампа повлияет на курс рубля

Сегодня, 08:06

Коридор рубля к доллару будет ограничен зоной 61,45 – 61,60. Рост акций РФ достигнет 100%.

Эксперты уверены, что сам факт встречи Владимира Путина и Дональда Трампа является хорошим сигналом для рынков. Её итог неизбежно повлияет и на курс рубля.

Однако, подавляющее большинство специалистов склонны считать, что прорывные договорённости достигнуты не будут. Следовательно, можно рассчитывать лишь на краткосрочную реакцию рынков и на рост волатильности курса.

Видимо, полагают эксперты, рублю удастся на протяжении июля сохранить комфортный уровень и по долларовой позиции, и к евро. Удара новых масштабных санкций не предполагается, что способствует стабилизации российской валюты.

Коридор рубля к доллару, видимо, будет ограничен зоной 61,45 – 61,60.

В то же время не стоит забывать, что на встрече Путина и Трампа будут подняты такие «непереговороспособные» вопросы, как «Северный поток-2» и увеличение бюджета НАТО.

Однако не исключено, что «форточка» будет хотя бы немного приоткрыта и через неё вновь пойдут западные дешёвые кредиты и портфельные инвестиции.

На рынке акций похожие настроения. Рост, начавшийся после информации о встрече Трампа и Путина, продолжается почти месяц.

Но и там есть опасения, что главы государств не смогут наладить отношения по украинскому и сирийскому вопросу. Так что ожидания от встречи могут стать завышенными.

Но, если отношения России с Западом потеплеют, котировки акций РФ могут вырасти на 100%.