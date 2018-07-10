После сброса средств закрылись 56% ICO

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Исследователи Бостонского колледжа сообщили о закрытии 56% ICO после четырех месяцев после закрытия сбора средств. Остальные 44% ICO продолжают функционировать.

Специалисты Бостонского колледжа Хьюго Бенедетти и Леонард Костовецкий провели исследование и анализ деятельности 2390 стартапов, которые проводились до мая текущего года по ICO. Для этого они проверили активность аккаунтов на страничках в социальной сети Twitter.

В ходе исследования установлено, что самой безопасной стратегией во время покупки в pre-ICO является продажа в первый же день, но такой сценарий не подходит для частных инвесторов, которые не имеют права участвовать в первичном токенсейле. Такие покупатели должны продавать монеты в течение первого месяца.

Известно, что к середине 2018 года свыше тысячи криптовалютных проектов были закрыты. Привлечь они успели около одного миллиарда инвестиций. Среди закрытых проектов есть и такие, которые уже более одного года не ведут активной разработки криптовалюты, а также мошеннические проекты, расследованием деятельности которых занимаются сотрудники правоохранительных органов США.

По наблюдениям специалистов 80% проектов были мошенническими, а 10% не хватало содержания, из-за чего они закрылись сразу после получения финансирования. Вероятно, что большинство из оставшихся 10% проектов также потерпят неудачу.