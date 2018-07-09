Заблокирован доступ к 20 миллиардам биткоинтам

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По данным Chainalysis, пользователи не очень внимательно относятся к своим приватным ключам, что приводит к потере доходов. Вернуть потерянные виртуальные деньги просто невозможно.

Специалисты американской компании Chainalysis провели исследование криптовалютных кошельков пользователей. Согласно полученным данным, большая часть обладателей криптовалюты теряли различные суммы, на что жаловались в сети. После проведения данного исследования, оказалось, что большинство людей просто забывает свой приватный ключ и теряет доступ к кабинету, в котором и находятся средства.

Сообщается, что в общей сложности утеряно около 20 миллиардов долларов. По статистике, самыми забывчивыми являются обладатели биткоинтов. Для таких людей появились специальные компании, которые помогают вернуть свои средства и доступ к кабинету. Для этого необходимо предоставить довольно много личной информации, которая поможет создать ключи.

Наиболее известным случаем восстановления ключей является возвращение одного миллиарда долларов в криптовалюте, которые удалось вернуть ФБР. Также пользователей предупреждают, что в связи с этим появилось довольно много сомнительных фирм, которые оказывают фейковые услуги – забирают криптовалюту себе, а забывчивому пользователю возвращают пустой кошелек.

Для предотвращения подобных случаев в Японии уже начали привлекать к уголовной ответственности за использование скриптов для майнинга криптовалюты. Так, Йошида Шинкару добывал криптовалюту незаконным путем используя ресурсы компьютеров других пользователей, получил солидный тюремный срок за такие действия.