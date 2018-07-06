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Банк России выпустит монету 1/2 рубля, если сборная России выйдет в полуфинал

Сегодня, 16:08

Банк России призывает: «Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!»

Матч ¼ финала Россия-Хорватия будет проходить в Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля. Игра начнется 21:00. Если Россия победит, Центробанк выпустит новую монету.

СМИ намекают на что-то нечистое в отношении предстоящего матча. Накануне бал урегулирован долг крупнейшего хорватсткого продуктового ритейлера — компании Agrokor. Сбербанк станет владельцем 39% депозитарных расписок холдинга, а ВТБ — 7%.

То есть, хорватская компания-банкрот будет разделена между кредиторами, одними из крупнейших из которых являются российские банки.

Очень данная ситуация смахивает на завуалированную взятку. Сроки сделки – перед самым четвертьфинальным матчем и огромные суммы дают повод к таким размышлениям.

По поводу прошедшей игры со сборной Испании в прессе тоже толсто намекают: ведь Алексей Миллер заявил, что с 1 июля цена на газ для Испании снижена в 4 раза.

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