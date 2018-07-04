Инновация от Сбербанка: Теперь можно платить через Google Pay

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Сбербанк стал первым банком, который предоставил клиентам уникальную возможность – оплачивать онлайн товары и услуги через «детище» Google. Об этом сообщили представители Google и Сбербанка.

Стало известно, что теперь можно платить через Google Pay – достаточно привязать карту и по необходимости подтверждать операцию. Для совершения транзакции необходимо иметь учетную запись Google и устройство, с которого будет совершена оплата. Инновация от Сбербанка стала первым шагом во взаимодействии Google с банковской системой России.

Google Pay появился в начале 2018 года после слияния платежных сервисов Android Pay и Google Wallet. Первым «опробовать» новшество удалось пользователям Android, которое внедрили с февраля, а владельцы iOS вынуждены были немного подождать – до мая 2018 года.