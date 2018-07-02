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Сатоси Намамото расскажет о создании биткоина в собственной книге

Сегодня, 15:12

В ней создатель самой популярной криптовалюты в мире хотел бы ответить на самые волнующие вопросы.

О создании биткоина намерен в подробностях поведать миру основатель криптовалюты, известный под псевдонимом Сатоси Намамото. На своём сайте он опубликовал небольшой открыток из собственного произведения. Разработчик пообещал ответить на самые волнующие вопросы, касающиеся создания революционного финансового инструмента XXI века. Намамото подчеркнул, что общество, по его мнению, должно знать о некоторых личностях и фактах, сыгравших ключевую роль в появлении биткоина. Дату выхода книги он не сообщил. Более того, он не дал гарантий, что она когда-либо вообще увидит свет, поскольку для этого нужно, чтобы люди сами захотели знать правду о нём и о том, как появился биткоин.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне 8-летний мальчик написал книгу о Второй мировой войне. Школьник по имени Гэвин Корлисс шокировал общественность своим публицистическим талантом.

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