Рубль стал самой дешевой валютой среди постсоветских республик

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Национальная валюта России за первое полугодие 2018 года продемонстрировала рекордное снижение стоимости по отношению к американскому доллару на фоне других нацвалют стран бывшего СССР.

На основании выводов финансовых аналитиков можно заключить: за шесть месяцев этого года российский рубль стал самой дешевой валютой: его стоимость снизилась на 8%, что является самым высоким показателем среди десятка постсоветских республик за аналогичный период времени.

Основными причинами такого падения курса специалисты называют санкционные меры и монетарную политику США по отношению к России. Вторым с конца в списке значится таджикская валюта сомони, которая подешевела на 3,7%. Снижение стоимости валюты не коснулась Украины – украинская гривна укрепила свою позицию и показала рост 6,7%. Грузия завершила полугодие, показав рост национальной валюты на 6%, а Молдавия – на 1,57%.

По мнению аналитиков, антироссийские санкции отрицательно влияют на отношения Москвы с иностранными бизнесменами, инвестирующими в российскую экономику. Эксперты финансового рынка наблюдают смещение инвестиционных потоков в другие страны постсоветского пространства.

Пресс-служба министерства финансов Соединенных Штатов 6 апреля 2018 года опубликовало очередной санкционный список. Его расширили, включив в него ряд известных российских бизнесменов, топ-руководителей и государственных служащих. Результатом ограничений стало обрушение российского фондового рынка, а российский рубль показал самую низкую ликвидность за последние полтора года.