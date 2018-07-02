Ольга Сулим: что нужно знать физлицу при начале банкротства во избежание проблем

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Банкротство физического лица – процедура сложная и длительная. Проблемы различного рода могут возникнуть в самом ее начале. Какие именно, и как их избежать?



На первоначальном этапе гражданин, решившийся на процедуру банкротства, должен собрать для обращения в суд целый пакет документов. Но у человека, не имеющего юридического образования, могут в связи с этим возникнуть проблемы. А нанимать специалиста – это дополнительные траты. И все же, скорее всего, без них не обойтись. Ведь если пакет документов будет неполон, либо они будут составлены неверно, суд их не примет.



Большинство проблем на первоначальном этапе банкротства физического лица связаны с финансовыми управляющими. Во-первых, ему сразу нужно будет заплатить 25000 рублей. Для гражданина и так обремененного долгами, это большая сумма. А для самих финуправляющих, наоборот, такая оплата его трудов мала. Им просто невыгодно вести банкротные дела физических лиц, и они отказывают от участия в процедуре.



Кроме того, финансовый управляющий может отказаться от участия в процедуре на любой ее стадии. При этом уплаченные ему деньги не возвращаются. Нужно искать нового, а новому опять платить деньги. Если же не найти другого арбитражного управляющего за 3 месяца, суд дело прекратит.



Чтобы избежать вышеназванных проблем, должнику необходимо самому скрупулезно искать и выбирать финансового управляющего, который согласится работать с ним до самого конца процедуры банкротства. Если говорить точнее, гражданин может выбрать только СРО и указать его в заявлении о банкротстве, а те уже сами определяют финансового управляющего и направляют его для участия в деле.



Следующая проблема – высокие финансовые траты, сопутствующие процедуре банкротства. Гражданин, обратившийся по этому поводу в суд, должен будет оплатить: госпошлину (300 рублей), публикацию о судебном акте (10 000 рублей), опубликование сведений о банкротстве в Едином федеральном реестре (около 10 000 рублей). В общей сложности таких расходов набегает примерно на 100 000 рублей. Напомним, что все это должен оплатить из своего кармана гражданин, который обратился в суд в связи со своим тяжелым материальным положением. Если у него не будет денег, чтобы покрыть вышеуказанные расходы по делу, суд может на этом основании прекратить дело о банкротстве.



Выход из этой ситуации только один: заранее разузнать о размерах предстоящих расходов и подготовиться к ним.



Определить, какое именно имущество должника можно включить в конкурсную массу, также нелегко. К примеру, в законе сказано, что туда попадают предметы роскоши и драгоценности. Но что именно считать таковыми? Обручальное кольцо, хотя и с маленьким, но все же бриллиантом: это драгоценность или личная вещь? От формирования конкурсной массы напрямую зависит очередность удовлетворения требований кредиторов. По этой причине гражданину не стоит утаивать от финансового управляющего, каким именно имуществом владеет должник.



Кроме того, во избежание проблем различного рода также необходимо сообщать и о режиме владения или пользования. К примеру, если квартира хоть и оформлена на должника, но была приобретена им после заключения брака. То есть является совместно нажитым с супругой имуществом. Этот факт очень важен. О нем и других, подобных ему, необходимо обязательно сообщать.



Ольга Сулим, адвокат, старший преподаватель кафедры гражданского, авторского и экологического права института экономики и менеджмента РХТУ им. Д.И. Менделеева, председатель коллегии адвокатов города Москвы «Правовая помощь и защита»