Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти

Сегодня, 21:32

Президент США заявил, что ОПЕК должна увеличить поставки нефти на мировой рынок на 2 миллиона баррелей в день.

Он добавил также, что, по его мнению, организация манипулирует рынком нефти и должна прекратить это, так как США защищают многие из стран картеля.

Ранее Трамп написал в своем блоге, что обращался к королю Саудовской Аравии и тот пообещал ему увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Позднее Белый дом разъяснил, что саудовский правитель Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заверил, что у них достаточно резервов для покрытия спроса на нефть. Речь о конкретном повышении добычи нефти не шла.

Этот объем – 2 миллиона баррелей в сутки – видимо, означает тот объем нефти, который нужно будет выбросить на мировой рынок в случае введения (возврата прежних) санкций в отношении Ирана.

Глава Белого дома также обратился к европейским государствам с предупреждением, что против любой европейской компании будут введены американские санкции, если обнаружится сотрудничество с Ираном, на который такие ограничения вот-вот будут наложены.

Специалисты ожидают, что кроме введения экономических санкций против Ирана, против проиранских вооруженных формирований в Сирии, а позднее, может быть, и в Ираке, а также в Йемене, будет проводиться широкомасштабная операция. Сейчас формируется круг союзников – это, несомненно, будет военная коалиция под руководством США в Сирии, Израиль, Лига арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Участие Турции и курдских объединений в вытеснении Ирана из Сирии также весьма вероятно.