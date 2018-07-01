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Аналитики: Минфин РФ не сможет удерживать рубль на плаву

Сегодня, 16:56

Резкий рост нефти не позволит российской валюте чувствовать себя уверенно на внутреннем рынке.

Аналитики из ООО «АФТ-Инвест» заявляют, что котировки нефти Brent стали выше на 4% после того, как в США заявили о приостановлении покупки нефти у Ирана.

Благодаря высоким ценам на нефть в 78 долларов за баррель Минфин РФ смог скупить валюту с рынка, чтобы отправить её на дополнительные доходы в нефтегазовом секторе.

Глава отдела аналитиков «АФТ-Инвест» Владимир Дядин добавляет, что в это время иностранный капитал продолжают выводить из РФ. Это уже привело к снижению ликвидности валюты с 8,1 до 1,7 миллиарда долларов. На фоне всего этого у банков появится сильный дефицит свободной валюты.

Всё это не сможет удерживать рубль на плаву, даже несмотря на повышение цены на нефть.

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