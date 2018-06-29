Крупный сбой произошел в Тинькофф банке

Сегодня, 19:05

В Тинькофф банке случился крупный сбой в работе, о котором сообщают пользователи в социальных сетях.

Около 16:00 клиенты банка начали получать сообщения о том, что им не предоставляется возможным провести ни одной банковской операции. Люди не могли снять денежные средства, сделать оплату, даже просто открыть приложение не удавалось.

Банк ответил в социальной сети Twitter, что команде технической поддержки уже известно о произошедшем сбое и банк «разбирается в приоритете». Так же было сообщено, что начата работа по устранению неполадок.

Работник банка, во время беседы с журналистами, сказал, что клиенты могут столкнуться с проблемами при попытке перевода денег. Средства при переводе с карт Тинькофф банка могут приходить с опозданием.

Владелец и основатель банка Олег Тиньков отметил, что такие неполадки происходят из- за очень быстрого роста банка.

Тинькофф банк позиционируется как «первый в России полностью онлайн-банк». Был основан Олегом Тиньковым в 2006 году и по информации, доступной на 2017 год, обслуживал более 5 миллионов клиентов.