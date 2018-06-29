В Банк России поступило много жалоб на работу страховщиков

Сегодня, 15:55

В этом году Банком России получено больше 2,6 тысяч жалоб от жителей Воронежской области. Больше всего нареканий связано с работой страховщиков 1616 (61% от общего числа). Работой банков недовольны 837 человек (31,5%).

Наибольшая часть обращений связана с вопросами ОСАГО. Возникают проблемы из-за тех или иных заблуждений. Часто сами страховщики неверно используют понижающий коэффициент бонус-малус, то отказываются заключать договора по необъяснимым причинам. Иногда, пытаются навязать дополнительные услуги.

И все эти неурядицы повторяются год из года. За исключением покупки ОСАГО онлайн, получение сокровенного полиса в Воронеже непросто по сей день.

Важно, что обращение в Банк России можно отправить через интернет-приемную, которая размещена на официальном сайте www.cbr.ru. Подавая жалобу, желательно сразу иметь в наличии документы, относящиеся к описываемой проблеме.