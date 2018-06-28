Сегодня, 23:03

Советом директоров уже была одобрена данная программа. Новость участники компании объявили сегодня.

МТС объявила об обратном выкупе акций на сумму 30 млрд рублей. Данной процедуре будут подвержены простые акции, в том числе американские депозитарные расписки. Программа будет длиться в течение двух лет. Отмечается, что после новости котировки ценных бумаг выросли на 1%, а объем торгов составил миллиард рублей.

Напомним, прошлой осенью компания объявила о скорой программе выкупа акций до 20 млрд рублей. Программа продлится до апреля следующего года.

Ранее говорилось о том, что МТС выделит на дивиденды прошлого года около 47 миллиардов рублей. Компания выплатит 23,4 рубля за одну акцию.