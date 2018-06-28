VistaNews.ru


МТС объявила об обратном выкупе акций на сумму 30 млрд рублей

Сегодня, 23:03

Советом директоров уже была одобрена данная программа. Новость участники компании объявили сегодня.

МТС объявила об обратном выкупе акций на сумму 30 млрд рублей. Данной процедуре будут подвержены простые акции, в том числе американские депозитарные расписки. Программа будет длиться в течение двух лет. Отмечается, что после новости котировки ценных бумаг выросли на 1%, а объем торгов составил миллиард рублей.

Напомним, прошлой осенью компания объявила о скорой программе выкупа акций до 20 млрд рублей. Программа продлится до апреля следующего года.

Ранее говорилось о том, что МТС выделит на дивиденды прошлого года около 47 миллиардов рублей. Компания выплатит 23,4 рубля за одну акцию.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Объем buy back "Магнита" может составить около 200 млн долларов

«Роснефть» впервые проведет обратный выкуп собственных акций

Главу Минсельхоза потрясла новость о продаже акций «Магнита»

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Житель Нижнего Тагила увидел НЛО, которое уничтожит человечество

Сначала уфолог-любитель подумал, что это был обычный астероид, которых в...

Рекомендуем