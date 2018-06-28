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Сбербанк предоставил онлайн-доступ к пенсионным госуслугам

Сегодня, 18:13

Благодаря сервису "Сбербанк Онлайн" клиенты банка теперь имеют возможность управлять своими пенсионными выплатами без личного присутствия в отделении фонда.

Теперь Сбербанк предоставил возможность пенсионерам переводить свои выплаты из ПФР на счет, открытый в данной кредитной организации. Онлайн-доступ к пенсионным услугам упростит процесс получения пенсионных выплат. Также клиенты банка теперь смогут получить выписку из лицевого счета ПФР.

Представители банка утверждают, что в дальнейшем с помощью Сбербанка можно будет иметь доступ к различным государственным услугам. Благодаря внедрению такого новшества, как говорит глава Сбербанка Герман Греф, пенсионный фонд сможет сократить расходы и частично устранить издержки работы с наличными средствами.

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