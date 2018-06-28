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Специалисты финансового ведомства пришли к выводу, что растущий рынок почтовых отправлений, связанных с развитием системы интернет-магазинов, вынуждает пересматривать некоторые нормативы и правила в самое ближайшее время. Буквально через два дня тарифы могут быть изменены.

Минфин подготовил новую схему снижения пошлинного порога для посылок стоимостью дороже 500 евро и массой более 31 килограмма за одно отправление. Через год, а именно, 1 июля 2019 года, сумма снизится до 200 евро. При этом будет учитываться количество отправлений (одно в месяц) и только в адрес физического лица.

По словам экспертов, такая система позволит убрать пошлины за каждый килограмм, в размере до четырех евро. Кроме того, снизится нагрузка на информационно-логистические системы, которые во многих российских регионах не приведены к единому стандарту. В настоящее время нормативные материалы еще официально не опубликованы, однако учитывая заявленный срок введения новых правил, Минфин публично заявит об изменениях уже в конце этой недели.