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Россиян собираются ограничить в наличных расчётах

Сегодня, 13:17

Глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров заявил: "Россиян собираются ограничить в наличных расчетах, это неизбежно. Максимальное количество наличных будет составлять приблизительно 600 тыс. руб." Следует заметить, в странах Европы данный порог составляет не более 1 тыс. долларов.Также следует обратить внимание на стремительный рост использования электронной валюты на банковских картах и постепенное уменьшение использования наличными средствами. В 2015 году процент использования банковских карт составлял 25%, а в 2017 составил - 39%. Отметка в 50% будет достигнута в скором времени, предположил Озеров. "Сейчас стало очень модным проводить платежи с помощью своих смартфонов, число людей, которые все чаще и чаще используют бесконтактный вид платежа, растет с каждым днем. А использование последних технологических возможностей, таких как сканирование сетчатки глаза или отпечатка пальца - не за горами", - рассказал Сергей Озеров.

Принятием решения об ограничении количества физической валюты на руках граждан РФ занимаются с 2012 года, но из-за случившегося кризиса и обвала валюты решение так и не было принято. В начале 2018 года глава финансов РФ Антон Силуанов возобновил по непринятому закону, но вскоре пришел к выводу, что данный закон не будет принят в течение нескольких лет в следствии неготовности населения РФ полностью перейти на электронную валюту.

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