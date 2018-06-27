X5 Retail Group поменяла главу торговой сети «Перекрёсток»

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В России продолжаются смены генеральных директоров в крупнейших торговых сетях. Ранее это произошло в «Магните» и в «Пятёрочке».

Сейчас поменялся и глава торговой сети «Перекрёсток». X5 Retail Group назначила на этот пост Владислава Курбатова, бывшего в сети операционным директором.

Ранее возглавлявший «Перекрёсток» с 2014 года Владимир Сорокин покинет компанию 15 июля. До этого срока ему необходимо передать дела своему преемнику.

Курбатов пришёл в «Перекрёсток» в 2015 году. Перед этим больше 10 лет сферой его ответственности была операционная деятельность «О’КЕЙ». Что стало причиной смены руководства в сети «Перекрёсток», не сообщается.

Согласно публикуемым данным статистики, она демонстрировала вполне приличные показатели. Прошлогодняя выручка составила 187 млрд рублей.

Причиной ухода с должности гендиректора «Пятёрочки» Ольги Наумовой были её разногласия с руководством X5 Retail Group в теме развития магазинов и по принципам менеджмента. Сейчас женщина руководит «Магнитом».

В X5 Retail Group «Перекрёсток» является второй по величине и обороту сетью после «Пятёрочки». По мнению многих экспертов рынка, «Перекрёсток» сейчас находится на пике.