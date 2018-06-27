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ЦБ продолжает политику лишения финансово-кредитных учреждений права заниматься своей деятельностью за допущенные нарушения. 27 июня список «лишенцев» пополнил ещё один банк.

Центробанк отозвал лицензию банка «Рублёв» с 27 июня. Туда ввели временную администрацию. Сообщение сделано пресс-службой ЦБ.

Мотивировка – стандартная. Это неисполнение законодательства, регулирующего деятельность банков, и нормативных документов, издаваемых ЦБ.

Центробанк сообщил, что «Рублёв» привлекал денежные средства населения с последующим размещением в активах, которые имели неудовлетворительное качество.

После того, как банк, по требованию ЦБ сформировал резервы, адекватные принятым им рискам, учреждение полностью утратило собственный капитал.

Отзыву лицензии предшествовали неоднократные меры ЦБ по надзорному реагированию, которые не привел к желаемому результату.

«Рублёв», зарегистрированный в Москве в 1994 году, по величине свих активов находился в РФ на 170 позиции. А вот по прибыльности - на 87-й.