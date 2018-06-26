В Бельгии ING-банк отрицает свою связь с офшорами россиян

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«Поиск ведьм» в Европе продолжается. Собственно, никто не сомневается, что они есть, но почему исключительно русские – вопрос особый.

ING-банк, филиал которого находится в Бельгии, отрицает свою связь с россиянами и их «офшорами». Ранее в местных СМИ появилась информация, что он предоставляет гражданам РФ подобные услуги.

ING полностью отрицает то, как он прокомментирован в прессе. Представители банка информируют, что их финансовое заведение привержено тому, чтобы вести бизнес высокого уровня, с соблюдением всех законов, стандартов и правил.

Однако СМИ Бельгии утверждают другое. Согласно опубликованным там данным, женевским филиалом ING-банка открывались счета в Панаме или Вирджинии компаниям, которые подозреваются в сопричастности к бизнесу россиян.

Эксперты уже недоумевают, с россиянами всё пока неоднозначно, а вот с другими западными компаниями – понятно. Претензий – нет. Бизнес высокого уровня с соблюдением и так далее.