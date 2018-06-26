В России отправят нефтяные доходы на адаптацию пенсионеров к новому пенсионному возрасту

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Доходы от продажи нефти позволяют создать специальный фонд, который стал бы поддержкой для граждан, которым придётся на несколько лет отложить выход на пенсию.

Глава РСПП Александр Шохин после встречи с Медведевым заявил, что в России нужно выделять деньги на адаптацию пенсионеров к новому пенсионному возрасту. В этот фонд отправят нефтяные доходы. По словам Шохина, именно доходы от продажи нефти позволят создать такой резервный фонд, который может быть некой подушкой.

Шохин отмечает, что в свою очередь правительство РФ должно помогать бизнесменам, которые будут помогать фондам для адаптации пенсионеров. Эта работа может иметь высокий уровень важности. Но здесь найти общий язык быстро навряд ли удастся.

Сам же Медведев на совещании заявил, что при увеличении пенсионного возраста нужно учитывать интересы не только правительства, но и сотрудников и работодателей. Это нужно, чтобы пожилых людей принимали на работу, а не отказывали им.

По словам Медведева, старые профессии уходят, а новые появляются. Нужны специальные программы, чтобы люди могли обучаться востребованным или новым специальностям. В этом должны принимать участие и сами бизнесмены.