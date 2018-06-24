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Рыба, лук и свинина стали дешевле и доступнее в Нижегородской области

Сегодня, 13:45

Нижегородстат сравнил ценники и констатировал улучшение жизни.

Рыба, лук и свинина стали дешевле и доступнее в Нижегородской области. Ситуация с ценами на рынке продовольствия всегда привлекает внимание и специалистов экономических отраслей. Жителей и власть. В данный момент цена на указанные три товара резко упала в период с 9 по 18 июня. Ощутимого снижения конечно же нет. Но рассчитывать на -1-1,5% от более ранней цены выторговать удастся. В частности, цена килограмма свежемороженой рыбы на данный момент составляет 151,9 рублей, репчатого лука — 28,7 рублей, а свинины — 224,7 рубля.

Опытные хозяйки предлагают для экономии посещать массовые рынке. На «базарах» всегда можно договориться о скидке, или довеске. Но этот метод подразумевает хорошую разговорчивость покупателя и общительность с продавцами. Известно, что таким нехитрым способом можно даже подружится с продавцом и получить постоянную фиксированную скидку.

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