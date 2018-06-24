Эксперты: Курс биткоина никогда больше не вернётся к рекордным значениям

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За криптовалюту уже не дадут 20 тысяч долларов.

Наиболее популярная криптовалюта в мире биткоин больше никогда не вернётся к рекордным значениям, уверены авторитетные финансовые аналитики. Этого точно не произойдёт в этом году, поскольку настроения на рынке предрекают другой сценарий. Эксперты скептически относятся к перспективам биткоина в целом, особенно в ближайшей перспективе. Предполагается, что в следующие несколько месяцев криптовалюта потеряет в цене. Вероятно, её курс опустится ниже отметки 6 тысяч долларов или даже ещё ниже.

За последнее время биткоин уже несколько раз падал в цене, но потом возвращался к прежним значениям. Аналитики точно готовы сказать, что 20 тысяч долларов за него уже никто не даст. Причиной тому является также многочисленные скандалы на биржах с этой крипитовалютой.

Ранее мы писали, что азиатские рынки покоряет новая криптовалюта. Финансовый инструмент под названием NEM всё чаще обращает на себя внимание в данном регионе и в скором времени может затмить биткоин.