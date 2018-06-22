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Гейтс и Баффет рассказали, каким был их первый бизнес

Сегодня, 03:15

Вспоминается анекдот о первом заработанном миллионе. Торговал яблоками сначала с дерева, потом с тележки, потом с наёмными рабочими, а потом умерла бабушка, оставившая в наследство миллион.

Впрочем, бывают и исключения. Билл Гейтс, основатель Microsoft и миллиардер Уоррен Баффет являются старыми друзьями. Сейчас они снова встретились для записи ролика о том, каким был их первый бизнес.

Гейтс и Баффет организовали встречу в винтажном кондитерском магазине, где рассказали, какие сладости являются для них любимыми. Баффет поведал, что в детстве, из-за недостатка средств, мог выбирать в магазине одну конфету целый час.

Но в нем располагались аркадные игровые автоматы, на которые он обратил внимание. Он решил купить подобный и с этого начать свой первый бизнес. С его слов, он был для него самым лучшим за всё время. Сейчас он полагает, что своего пика достиг очень рано. 

Гейтс также пришёл к своему бизнесу с посещения магазина. Он прочитал находящийся там технологический журнал, где увидел статью о возможности создания дешёвого компьютера.

Тогда он решил бросить учёбу и заняться его производством, иначе это могло пройти «мимо него».

В правдивости повествования сомневаться можно, а вот в том, что Баффет и Гейтс сейчас миллиардеры – нет.

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