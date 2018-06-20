VistaNews.ru


В Амстердаме появился первый банкомат для биткоинов

Сегодня, 18:34

Международный аэропорт Амстердама «Схипхол» обзавёлся новинкой, аналогов которой в Европе пока нет. Теперь «лишние» евро не обязательно увозить с собой домой.

Как рассказывают представители аэропорта, их новый банкомат «BitcoinATM» был установлен исключительно для потребностей пассажиров. В мире, где криптовалюта с каждым днём становится только популярнее, а вкладываться в неё является выгодной затеей, было решено помочь в этом как можно большему количеству людей.

В аэропорту такой банкомат только один и найти его можно во втором зале прилётов. Его смысл заключается в следующем: если в стране, откуда прилетел гость, евро не используется, их не обязательно менять на свою валюту. Эти евро можно конвертировать в биткоины или эфириумы. Первыми в мире массовую оплату криптовалютой внедрили в аэропорте Брисбена в Австралии.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Возгорание в аэропорту Амстердама возле ВПП оказалось учебным

В аэропорту Амстердама из-за проблем с электричеством отменяют рейсы

Каждый банкомат «Сбербанка» можно взломать за несколько секунд

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем