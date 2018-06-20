В Амстердаме появился первый банкомат для биткоинов

Сегодня, 18:34

Международный аэропорт Амстердама «Схипхол» обзавёлся новинкой, аналогов которой в Европе пока нет. Теперь «лишние» евро не обязательно увозить с собой домой.

Как рассказывают представители аэропорта, их новый банкомат «BitcoinATM» был установлен исключительно для потребностей пассажиров. В мире, где криптовалюта с каждым днём становится только популярнее, а вкладываться в неё является выгодной затеей, было решено помочь в этом как можно большему количеству людей.

В аэропорту такой банкомат только один и найти его можно во втором зале прилётов. Его смысл заключается в следующем: если в стране, откуда прилетел гость, евро не используется, их не обязательно менять на свою валюту. Эти евро можно конвертировать в биткоины или эфириумы. Первыми в мире массовую оплату криптовалютой внедрили в аэропорте Брисбена в Австралии.