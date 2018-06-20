«Самый честный курс»: россияне продолжают наживаться на иностранных болельщиках

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СМИ переполнено информацией о том, как многие россияне пытаются заработать, обманывая болельщиков из других стран. В этот раз аферы проворачиваются в Шереметьево.

Россияне продолжают наживаться на иностранных болельщиках. Так, в Шереметьево установили «самый честный курс» по обмену валют. В сети разместили фото, на котором видно, что в одном из обменных пунктов аэропорта доллар у иностранных болельщиков покупают за 50 рублей, а продают за 69 рублей. Отмечается, что официальный курс обмена валют, установленный Центральным Банком Российской Федерации, составляет 64,06 рублей за доллар.

Некоторые пользователи подчеркивают, что в аэропортах часто устанавливают курс значительно меньший, чем, например, в центре города. Другие же уверены в том, что иностранцев обманывают.

Руководитель пресс-службы Шереметьево заявил, что аэропорт к обмену валют отношения не имеет, а занимаются этим банки, осуществляющие свою деятельность на территории аэропорта, в договорах об аренде с которыми нет сведений о границах коридора валют. Отмечается, что установление подобных курсов относится к коммерческой политике банков.