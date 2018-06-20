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Навнит Гоенка сообщил, чего ждать от криптовалютного проекта GLITZKOIN

Сегодня, 05:22

Навнит Гоенка (Navneet Goenka) стал генеральным директором криптовалютного проекта GLITZKOIN Diamond Blockchain. Этот проект развивается бурными темпами, и участники мировой алмазной отрасли связывают с ним большие надежды. Они считают, что благодаря ветерану алмазной индустрии во втором поколении, коим является господин Гоенка, рынок ждет активное развитие.

Создание GLITZKOIN Diamond Blockchain было мотивировано желанием обеспечить эффективную торговлю бриллиантами на рынках B2C и B2B.

 По словам Навнита Гоенка (Navneet Goenka), платформа GLITZKOIN поспособствует избавлению алмазного рынка от посредников, искусственного задирания цен и насыщения его подделками. Как уточнил генеральный директор проекта, только сертифицированным бриллиантам будет позволено обращение на платформе.

Как рассказал Навнит Гоенка (Navneet Goenka), платформа намерена охватить около 5% мирового рынка бриллиантов (порядка 4,5 млрд. долларов). Расчеты на ней будут осуществляться сугубо токенами Glitzkoin, что повлияет на повышение спроса на них.

 

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