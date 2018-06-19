Компания Roche купит за $2,4 млрд 44% акций Foundation Medicine

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Покупка швейцарского предприятия стала последней значимой сделкой на рынке противоопухолевых терапий.

Информагентство Reuters сообщает, что компания Roche вскоре полностью поглотит компанию Foundation Medicine. Стоит отметить, что за оставшиеся 44% акций руководство предприятия заплатит $2,4 млрд. Процесс покупки пройдёт во второй половине текущего года.

Общая стоимость компании-разработчика тестов для диагностирования онкологических болезней была оценена в 5,3 миллиарда долларов. Этот показатель на 29% больше, чем по итогам вчерашнего закрытия биржи.

То, что Roche купит Foundation Medicine, стало одной из самых значительных сделок на рынке противораковых терапий. Это поможет компании увеличить продажи собственных лекарств, помогая специалистам в области медицины правильно подбирать лечение для каждого пациента.