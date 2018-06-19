Впервые в истории состояние миллионеров Земли превысило $70 трлн

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Больше всего обладателей крупных состояний проживает в США, Германии, Японии и Китае – 61,2% от всех богатейших людей мира.

Специалисты из Capgemini SA сообщили, что в 2018 году состояние миллионеров Земли впервые в истории превысило рекордную сумму в $70 трлн. По сравнению с аналогичным периодом прошедшего года оно выросло на 10,6%.

Если верить ежегодному докладу World Wealth Report, то за год миллионерами стали 1,6 миллиона человек. Интересно, что четверть этой суммы приходится на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регионы.

Стоит отметить, что количество граждан, инвестируемые активы которых оцениваются минимум в 1 миллион долларов без учёта основного места проживания, в Северной Америке составляет 5,66 миллиона человек, в Европе – 4,83 миллиона граждан, в Азиатско-Тихоокеанском регионах – 6,18 миллиона, на территории Ближнего Востока и Латинской Америке – по 600 тысяч человек, а в Африке – всего 170 тысяч человек. Примечательно, что в конце 2017 года 61,2 % от общего количества миллионеров жили в США, Германии, Японии и Китае.

За 2017 год миллионеры из АТР, Северной Америки и Европы получили больше всего денег. Так, у азиатов всего 21,29 триллиона долларов, а у североамериканцев и европейцев – 19,79 и 15,85 триллиона соответственно. Самым популярным способом хранения денег до сих пор считаются акции.

Примечательно, что всё больше и больше людей интересуются криптовалютами. 29% всех миллионеров назвали эту тему «интересной», но больше всего ею интересуются молодые состоятельные люди.

Как прогнозируют специалисты, уже к 2025 году общее состояние миллионеров перевалит за 100 триллионов долларов, что в три раза больше, чем в 2006 году.