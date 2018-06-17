Леонард Блаватник инвестировал £542 млн в Dazn

Сегодня, 04:15

Владелец компании Warner Music продолжает вкладывать деньги в один из своих проектов. На этот раз инвестиция была 542 млн фунтов.

Леонард Блаватник в 2016 году стал инвестором сервиса спортивных трансляций Dazn. Сам проект принадлежит компании Perform Group. В 2017 году он инвестировал 410 млн фунтов. Также купил права на рекламу за 2,6 млрд фунтов.

Прибыль в прошлом году составила £91 млн, когда в первый год своего существования, канал заработал в 10 раз меньше – около 9 млн фунтов.

Сам стриминговый сервис был создан исключительно для обозревания спортивных мероприятий. Причем создатели хотели сделать его конкурентом известного американского сервиса Netflix.

На сегодняшний день быстроразвивающийся канал уже транслируется в Швейцарии, Германии и Австрии, а также в Японии и Канаде.