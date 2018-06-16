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PayPal: Платёжная система Venmo скоро закроется

Сегодня, 11:31

Электронная платёжная система PayPal заявила, что прекращает работу с приложением Venmo. Причиной стало скорое закрытие платежного приложения.

PayPal является одной из крупнейших дебетовых систем, которая предоставляет лучшие сервисы своим клиентам. Так, многим нравилось одноранговое платёжное приложение Venmo, которое показывало транзакции, сообщения и другую личную информацию. Однако клиенты сервиса получили электронное извещение о том, что сотрудничество с приложением прекращается, так как в скором времени оно прекратит свое существование.
Venmo был популярен среди молодежи, так как благодаря простому дизайну напоминал социальную сеть, где можно было добавлять друзей, редактировать профиль, комментировать и оценивать. Однако Venmo до закрытия предлагал не очень выгодные условия некоторых денежных операций. Комиссия за оплату кредитной картой составляла 3%, хотя при этом платежи по дебетовым картам оставались бесплатными.

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