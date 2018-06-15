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Банк «Воронеж» потерял лицензию Центробанка

Сегодня, 09:30

Как сообщает регулятор, случилось это из-за проведения специалистами компании неких «схемных» операций, которые замещали активы. Цель проста – скрыть финансовое положение и соблюдения норм деятельности.

Из-за этого у банка «Воронеж» появился крупный объём активов, который носит очень сомнительных характер, то есть они неизвестного происхождения. К примеру, как рассказали представители Центробанка, в июне текущего года банк «Воронеж» провёл ряд сделок с имуществом, чтобы вывести активы, нанеся ущерб интересам вкладчиков и кредиторов. Кроме того, были обнаружены и «теневые» операции валютно-обменного характера. Они в отчётах для Банка России никак не указывались.

Центробанк не раз вводил против банка «Воронеж» меры реагирования и ограничения. Однако в конечном итоге были найдены незаконные операции, которые уже направлены правоохранителям.

В итоге из-за ряда сомнительных действий банк «Воронеж» и потерял лицензию.

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