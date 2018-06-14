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ЦФТ продемонстрировал сервис для проведения удаленной идентификации клиентов

Сегодня, 03:45

Благодаря сданному сервису банковские учреждения смогут осуществлять операции с помощью Единой биометрической системы.

Центр финансовых технологий продемонстрировал сервис «Регистрация клиентов в Единой биометрической системе» для проведения удаленной идентификации клиентов банков. Уже 10 банков получили лицензию на данный сервис, а также АРМ кассира-операциониста. Из этих 10-ти, 6 банковских учреждений входит в число 50 лучших. На данный момент принимаются заявки и других кредитных учреждений, которые пребывают в стадии закупки необходимого для использования сервиса оборудования.

Благодаря представленному продукту, банки сумеют принимать и обрабатывать заявки клиентов на регистрацию в Единой биометрической системе, брать для этого биометрические образцы, которыми служат голосовые сообщения и фотографии, и направлять на регистрацию. Проверка данных клиента будет выполняться мерами Библиотеки контроля качества Минкомсвязи России. Чтобы клиент мог пользоваться в дальнейшем банковскими услугами удаленно, ему потребуется наличие ПК, планшета, смартфона или другого устройства с доступом к Интернету.

Некоторые клиенты выражают опасения касаемо подобных способов проведения банковских операций. Есть риск повышения уровня мошенничества, ведь теперь злоумышленники смогут проводить спекулятивные операции удаленно, а, следовательно, уменьшается риск быть пойманными сотрудниками полиции.

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