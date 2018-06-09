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Фонд защиты дольщиков подал иск о банкротстве ГК Urban Group

Сегодня, 20:44

Иски поданы по пяти компаниям. Долг Urban Group превышает сумму в размере 1,2 миллиарда рублей.

Фонд защиты дольщиков подал иск в Арбитражный суд Московской области о банкротстве компаний-застройщиков ГК Urban Group. Это сделано с целью защиты прав участников долевого строительства. Отмечается, что процедура банкротства является единственной эффективной возможностью в кротчайшие сроки завершить строительство и передать гражданам купленные в новостройках квартиры.

Решение о том, что Urban Group на стадии банкротства было вынесено после проведения проверок, в ходе которых была выявлена неплатежеспособность компании, а также недостаток имущества.

Стоит отметить, что при оглашении Urban Group банкротом достраиваться объекты будут с помощью компании «РК-строй», которая продолжала строительство предприятия-банкрота «СУ-155».

Александр Долгин, владелец Urban Group, заявил, что передаст компанию за символическую плату в размере всего одного рубля, если после это к нему не будет никаких претензий. В ходе его оценки было выявлено, что для окончания строительства понадобится 15-16 миллиардов рублей, а ожидаемая прибыль составит 32-38 миллиардов рублей.

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