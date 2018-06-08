Желание Трампа вернуть Россию в G8 шокировало МосБиржу

Сегодня, 17:40

Сегодня днем был зафиксирован неожиданный перепад на московской бирже: рынок российских акций наконец отыграл утерянный рубеж в 2300 пунктов, сократились потери РТС.

Сегодня в 15:17 по мск индекс МосБиржи резко подскочил до 2300,83 пункта (-0,7%), индекс РТС сократил потери, и составил 1160,45 пункта (-0,9%), общая динамика цен blue chips смешанная около 3,3% (в аутсайдерах выступают акции "Магнита"). Также было зафиксировано падение доллара, 62,44 руб./1 доллару (+0,03 рубля). Ранее был зафиксирован его подъем на фоне падения цен на нефть.

Агентство Bloomberg заявило, что такие перепады вызваны сделанным ранее заявлением Дональда Трампа, который изъявил желание вернуть Россию в состав G8. Этим президент шокировал журналистов накануне поездки в Канаду на саммит G7.